+7 (911) 455-71-66

Химчистка мягкой мебели в Калининграде в день обращения

С гарантией результата и качества

Заказать химчистку

Заказать химчистку:



    Химчистка мягкой мебели в Калининграде в день обращения

    С гарантией результата и качества

    Заказать химчистку

    Заказать химчистку:



      НАШИ УСЛУГИ

      Химчистка диванов

      Химчистка ковров

      Химчистка матрасов

      Химчистка кресел

      Химчистка автомобилей

      Удаление запахов

      КТО МЫ?

      Стремительный рост количества клининговых компаний свидетельствует о том, что то и в нашем городе, как в принципе и во всей России в целом, наконец, то научились считать деньги.

      Успешные владельцы крупных и малых предприятий достаточно быстро осознали, что на много проще и дешевле доверить услуги профессиональной уборки клининговой компании, чем содержать собственный штат уборщиц, завхозов, закупать весьма и весьма дорогостоящее оборудование и обучить грамотным приемам работы на нем.
      Даже если Вы уже потратились на закупку оборудования для профессиональной уборки и оплатили обучение своих сотрудников, гарантии того, что на вашем предприятии будет чистота и порядок далеко не стопроцентная, достаточно эпидемии гриппа или отпускного сезона и вот наведении порядка в офисе или цехах приостановлена.

      Клининговая компания «Чисто39» появилась всего несколько лет назад, однако, стремительное динамичное развитие до сих пор не перестает удивлять наших друзей-конкурентов, хотя никакого особого секрета в стремительном развитии нашей компании нет. Просто изначально мы поняли, что одного желания и умения трудиться на столь сложном сегменте рынка как клининговые услуги недостаточно.

      Сейчас мы готовы предложить нашим клиентам услуги по химчистке мебели с гарантией результата и качества выполненных работ по чистке диванов, ковров, матрасов и прочего.

      Получите консультацию и расчет стоимости
      уборки по телефону

      Заполните форму и получите расчет стоимости клининга

      Заполните поле
      Заполните поле

      Или позвоните по телефону:
      +7 (911) 455-71-66

      WhatsApp
      Telegram

      НАШЕ ОБОРУДОВАНИЕ

      Итальянские экстракторы

      Американские сушилки

      Американская и европейская химия

      РЕЗУЛЬТАТЫ НАШЕЙ РАБОТЫ

      ПОЧЕМУ НУЖНО ВЫБРАТЬ НАС?

      Педантичный характер

      Главный помощник в достижении 100% результата в каждом конкретном случае. Будьте уверены, что химчистка вашего изделия пройдет с предельной аккуратностью и добросовестностью.

      Любовь к своему делу.

      Химчистка мебели для нас это не просто работа, а неотъемлемая часть жизни. Искренний интерес к сфере заставляет нас улучшать свои профессиональные навыки, усовершенствовать оборудование и быть всегда в курсе новинок.

      Ответственность.

      Мы всегда отвечаем за результаты нашей работы и даем гарантию.

      Большой опыт.

      На протяжении 5 последних лет мы каждый день делаем химчистку мебели, матрасов, ковров и иных изделий. За это время накопился обширный опыт в работе с разными материалами, тканями и конфигурациями мебели. Полученный опыт и знания помогают точно оценить загрязнения и применить правильные чистящие средства.

      Меню