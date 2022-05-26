Стремительный рост количества клининговых компаний свидетельствует о том, что то и в нашем городе, как в принципе и во всей России в целом, наконец, то научились считать деньги.

Успешные владельцы крупных и малых предприятий достаточно быстро осознали, что на много проще и дешевле доверить услуги профессиональной уборки клининговой компании, чем содержать собственный штат уборщиц, завхозов, закупать весьма и весьма дорогостоящее оборудование и обучить грамотным приемам работы на нем.

Даже если Вы уже потратились на закупку оборудования для профессиональной уборки и оплатили обучение своих сотрудников, гарантии того, что на вашем предприятии будет чистота и порядок далеко не стопроцентная, достаточно эпидемии гриппа или отпускного сезона и вот наведении порядка в офисе или цехах приостановлена.

Клининговая компания «Чисто39» появилась всего несколько лет назад, однако, стремительное динамичное развитие до сих пор не перестает удивлять наших друзей-конкурентов, хотя никакого особого секрета в стремительном развитии нашей компании нет. Просто изначально мы поняли, что одного желания и умения трудиться на столь сложном сегменте рынка как клининговые услуги недостаточно.

Сейчас мы готовы предложить нашим клиентам услуги по химчистке мебели с гарантией результата и качества выполненных работ по чистке диванов, ковров, матрасов и прочего.